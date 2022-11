Cristiano Ronaldo termina a carreira se Portugal for campeão do mundo no Qatar

O avançado Cristiano Ronaldo admite que "provavelmente" vai disputar no Qatar a quinta e última presença numa fase final de um Mundial.

"Sexta presença em 2026? Vai ser difícil. Se será o meu último Mundial? Provavelmente. Estou muito otimista. Temos um treinador fantástico e uma grande geração de jogadores. Estou convicto de que vamos fazer um grande Mundial 2022", referiu o capitão da seleção nacional, na segunda parte da entrevista concedida a uma estação televisiva britânica.

CR7 revela que "terminaria a carreira" no imediato se, perante uma eventual final entre Portugal e Argentina, fizesse os mesmos dois golos de Lionel Messi antes de concretizar o “hat-trick” decisivo perto do apito final.

"Isso seria bom demais. Não esperaria um sonho assim tão bom quanto esse [risos]. Se Portugal alcançar a final e alguém que não eu marcar, mesmo que seja o guarda-redes, não me importa. Serei a pessoa mais feliz do mundo. Se isso acontecesse, posso dizer que terminaria a minha carreira", expressou, mostrando vontade em "jogar mais dois ou três anos no máximo" e terminar a carreira "aos 40", mesmo que "a vida seja dinâmica".