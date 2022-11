Vítor Pereira deixa o Corinthians

O Corinthians comunicou, este domingo, a saída de Vítor Pereira.

O treinador português, de 54, não renovou contrato para a época 2023 e deixa o clube após a última jornada do Brasileirão, anunciou o presidente.

"Hoje [domingo] a gente encerra o ciclo, o Vítor Pereira e sua comissão não ficarão no clube. O contrato se encerra", disse Duílio Monteiro, este domingo, depois da derrota (1-0) do Corinthians com o Atlético Mineiro.



Vítor Pereira assinou pelo Corinthians no final de fevereiro e sai ao fim de uma época. Na primeira aventura no Brasil, o técnico português ficou no quarto lugar do Brasileirão, foi eliminado nos quartos de final da Libertadores e perdeu a final da Taça do Brasil para o Flamengo.

Em Portugal, Vítor Pereira orientou, como treinador principal, Sanjoanense, Sporting de Espinho, Santa Clara e FC Porto. Nos dragões, começou como adjunto de André Villas-Boas, para mais tarde assumir o comando técnico da equipa. Foi bicampeão nacional, com uma só derrota em duas temporadas, e ainda venceu duas Supertaças.

Vítor Pereira rumou em 2013/14 ao Ah-Ahli, da Arábia Saudita, antes de assinar pelo Olympiacos, com que venceu o campeonato e uma Taça da Grécia. Passou, depois, por Fenerbahçe e TSV 1860 Munique, antes de assumir o comando técnico dos chineses do Shanghai SIPG, novamente na sucessão a Villas-Boas. Conquistou o primeiro título de campeão para a equipa de Xangai (mais uma Supertaça), para mais tarde regressar ao Fenerbahçe, numa aventura que acabou por ser curta.