Eustaquio e Steven Vitória na convocatória do Canadá para o Mundial

Stephen Eustaquio, do FC Porto, e Steven Vitória, do Desportivo de Chaves, integram a lista de convocados do Canadá para o Campeonato do Mundo do Qatar.

O médio de 25 anos vive um grande momento de forma no FC Porto, com cinco golos e cinco assistências em 19 jogos esta época. Chega ao Mundial de pé quente, com quatro golos nos últimos cinco jogos disputados. Soma 26 internacionalizações e já foi uma das figuras da seleção na Gold Cup, em 2021.

Steven Vitória, de 35 anos, é um dos capitães de equipa. Com 34 internacionalizações, o central é um dos mais experientes da seleção canadiana.

Fez praticamente toda a carreira em Portugal, com passagens pelo FC Porto, Tourizense, Olhanense, Covilhã, Estoril Praia, Benfica e Moreirense. Jogou ainda no Philadelphia Union e Légia Gdansk no estrangeiro.

O Canadá mede forças com a Bélgica, Croácia e Marrocos no grupo F do Mundial.