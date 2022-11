Dinamarca proibida de usar camisola pelos direitos humanos no Qatar

A FIFA proíbe a Dinamarca de treinar, durante o Mundial do Qatar, com camisolas com slogan a favor dos direitos humanos.

A t-shirt tinha escrito a frase “Para Todos”.

A proibição foi tornada pública, esta quinta-feira, pela Federação Dinamarquesa de Futebol (DBU).

“Enviamos um pedido à FIFA, mas a resposta não foi a que esperávamos. Lamentamos profundamente”, disse Jakob Jensen, diretor executivo da DBU.

O Mundial do Qatar decorre entre 20 de novembro e 18 de dezembro.

O país tem sido alvo de muitas críticas de vários países devido à inexistência de liberdade e respeito pelos direitos humanos. Para além disso, há fortes críticas devido ao tratamento dado aos trabalhadores migrantes que construíram os estádios.