Tiago Tomás assiste na vitória do Estugarda, Bayern goleia e segue líder

O português Tiago Tomás assistiu na vitória do Estugarda, em casa, frente ao Hertha de Berlim, por 2-1.

Logo aos 3 minutos de jogo, o avançado emprestado pelo Sporting lançou Guirassy na velocidade, que não falhou na cara do golo.

A vantagem durou, ainda assim, pouco tempo, com Lukebakio a fazer o empate para a equipa da capital, à passagem do minuto 19.

A vitória só seria confirmada já em Tiago Tomás em campo, substituído aos 73 minutos. Sosa assistiu Mavropanos, aos 98 minutos, para um golo fora de horas, que tira o Estugarda da zona de descida.

A equipa do jovem português sobe ao 13.º lugar, agora com 14 pontos. O Hertha fica na zona de "play-off" de despromoção, com 11 pontos somados.

Em Munique, o Bayern esmagou o Werder Bremen, por 6-1. Gnabry brilhou com um "hat-trick", Musiala, Goretzka e Tel marcaram os restantes golos. Jung marcou o golo do Bremen.

O Bayern lidera com 31 pontos, mais quatro do que o Friburgo, que jogará apenas amanhã frente ao RB Leipzig. O Werder Bremen está a realizar uma temporada tranquila. Ocupa o 7.º posto, com os mesmos 21 pontos, à porta dos lugares europeus.

Outros resultados

Wolfsburgo 2-0 Dortmund

Bochum 2-1 Borussia Monchengladbach