Europa mantém "oposição avassaladora" à criação da Superliga

A UEFA avisa que a oposição à criação da Superliga europeia "continua a ser tão avassaladora" como no dia em que o projeto foi anunciado, em abril de 2021.

Em comunicado, esta terça-feira, após uma reunião com responsáveis da A22 Sports, ligada à Superliga europeia, em que a empresa teve a oportunidade de "se dirigir a todas as autoridades verdadeiramente representativas do futebol europeu".

Futebolistas, representantes de clubes e ligas europeus e adeptos "reafirmaram em conjunto que a oposição à autoproclamada Superliga continua a ser tão avassaladora quanto o foi desde abril de 2021".

"A UEFA e as partes interessadas mantêm-se comprometidas com os fundamentos do futebol europeu, que se baseiam na abertura, na solidariedade, na meritocracia e servem objetivos mais amplos de princípios desportivos e de interesse social, em oposição à lógica de privilégio", pode ler-se.