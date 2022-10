Roma vence em casa do Hellas Verona com reviravolta a fechar

A Roma, de José Mourinho, evitou uma desilusão de Halloween mesmo a fechar o jogo em casa do Hellas Verona. A equipa da capital venceu por 3-1, com o golo da vitória a surgir aos 88 minutos.

O Hellas começou a vencer, com golo de Dawidowicz, aos 27 minutos. Faraoni rematou de fora da área, desviou no polaco e surpreendeu Rui Patrício.

Aos 36 minutos de jogo, uma entrada de sola sobre Karsdorp valeu o vermelho direito ao central do Hellas, que foi de herói a vilão em menos de 10 minutos.

Em cima do intervalo, Zaniolo marcou o golo do empate, aos 46 minutos, mas a Roma só conseguiu respirar a lívio aos 88 minutos.

Volpato rematou de fora da área, colocado, sem hipótese para o guardião. A equipa de Mourinho viria ainda a marcar outro, aos 92, por El Shaarawy.

Com este resultado, a Roma soma ao quarto lugar da tabela, aproveitando a derrota da Lazio. Fica com 25 pontos, a um do Milan, a dois da Atalanta, mas ainda distante do líder Nápoles, que soma 32 pontos.

Já o Hellas Verona segue na zona de descida, no 19.º lugar, com 5 pontos somados, os mesmos do que o último, o Cremonese.