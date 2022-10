Mundial. Supercomputador prevê final Portugal-Argentina

Um supercomputador prevê que a final do Mundial do Qatar será entre Portugal e Argentina, com vitória para os sul-americanos no desempate por grandes penalidades.

Desta vez, o futurólogo não é um polvo. A previsão foi feita a partir de um estudo da BCA Research, do Canadá, e tem por base dois parâmetros: as estatísticas do videojogo FIFA e uma análise a 192 jogos da fase de grupos e 64 da fase a eliminar dos Mundiais 2006, 2010, 2014 e 2018.

A confirmar-se, será um "tira-teimas" entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, capitães de Portugal e Argentina, no maior palco do futebol mundial. A final do Mundial 2022 está marcada para o dia 18 de dezembro, em Lusail.