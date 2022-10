Corinthians de Vítor Pereira perde final da Taça do Brasil nos penáltis

O Corinthians, treinado pelo português Vítor Pereira, perdeu a final da Taça do Brasil para o Flamengo, nas grandes penalidades, depois de igualdade a um golo nos 90 minutos, na madrugada desta quinta-feira.

As duas equipas tinham empatado, sem golos, na primeira mão, em São Paulo. No segundo jogo, no Maracanã, o Flamengo adiantou-se com um golo de Pedro, aos sete minutos. No entanto, ao minuto 82, o suplente Giuliano de Paula empatou e mandou a decisão para penáltis.

No desempate desde a marca dos 11 metros, o Mengão foi mais forte (6-5). Só Filipe Luís falhou para os locais - logo o primeiro penálti -, ao passo que, para o Corinthians, desperdiçaram Fagner e Mateus Vital.

O Flamengo conquistou, assim, a Copa do Brasil, repetindo os sucessos de 1990, 2006 e 2013. Deixou para trás na contagem o Corinthians (1995, 2002 e 2009), que nunca tinha perdido uma final fora de casa, e igualou no terceiro lugar do "ranking" o Palmeiras, que soma quatro troféus (1998, 2012, 2015 e 2020), o último sob o comando do português Abel Ferreira.

[notícia atualizada às 9h21]