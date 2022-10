Xabi Alonso substitui Gerardo Seoane no Bayer Leverkusen

O espanhol Xabi Alonso vai assumir o comando técnico do Bayer Leverkusen, substituindo no cargo Gerardo Seoane, anunciou o clube alemão, um dia depois da derrota com o FC Porto, na Liga dos Campeões de futebol.

Em comunicado divulgado no site oficial, o emblema germânico deu conta da saída do treinador suíço, ao mesmo tempo que anunciou o sucessor, Xabi Alonso, que assinou um contrato válido até junho de 2024.

Gerardo Seoane, que liderava o Bayer desde a temporada passada, abandona os “farmacêuticos” no dia seguinte ao desaire no Estádio do Dragão (2-0), para a terceira jornada do grupo B da Liga dos Campeões, deixando ainda a equipa num modesto 17.º e penúltimo lugar na Bundesliga.

Por seu lado, Xabi Alonso, de 40 anos, vai ter a sua primeira experiência à frente de uma equipa de um escalão principal, já que no currículo conta apenas com uma passagem pela equipa B da Real Sociedad, entre 2019 e 2022.

Enquanto jogador, o antigo médio internacional espanhol representou Real Sociedad, Liverpool, Real Madrid e Bayern Munique, além de ter conquistado o Mundial2010 e os Europeus de 2008 e 2012 com a seleção do seu país, pela qual atuou em 114 jogos.

A estreia de Alonso à frente do Bayer Leverkusen está marcada para sábado, diante do Schalke 04, para a Bundesliga, sendo que na próxima semana vão receber o FC Porto, em partida da quarta ronda do grupo B da Champions.