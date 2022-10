Ten Hag: "Ronaldo não está feliz por ter ficado no banco"

Erik ten Hag, treinador do Manchester United, assume que Cristiano Ronaldo está descontente com o facto de não ter sido utilizado na derrota frente ao City, no último fim de semana.

"Ele não está feliz por não ter jogador no domingo. Claro que ele quer jogar e fica irritado quando não joga", disse o holandês, em conferência de imprensa.

No entanto, o técnico vê Ronaldo a treinar normalmente: "Não o vejo infeliz no treino".

O português pode sair dos "red devils" em janeiro, mas ten Hag afirma que o facto de Ronaldo não jogar nada tem a ver com essa possibilidade: "Não tem nada a ver com o futuro dele, se sai em janeiro ou no fim do ano".

Cristiano Ronaldo ficou no banco no dérbi de Manchester, em que o City venceu o United por 6-3, mas o internacional português foi titular nas manchetes dos jornais. Ao ponto de Erik ten Hag ter de justificar a opção.

O treinador neerlandês explica que não meteu Ronaldo, "por respeito à sua grande carreira". Optou por lançar Martial, que marcou dois golos, porque o francês "precisa de minutos".

O Manchester City está no segundo lugar, um ponto atrás do Arsenal, que lidera. O Manchester United está no 6.º lugar, a nove pontos do Arsenal.