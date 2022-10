Ronaldo não saiu do banco no dérbi de Manchester "por respeito à sua carreira"

Cristiano Ronaldo ficou no banco no dérbi de Manchester, em que o City venceu o United por 6-3, mas o internacional português foi titular nas manchetes dos jornais. Ao ponto de Erik ten Hag ter de justificar a opção.

O treinador neerlandês explica que não meteu Ronaldo, "por respeito à sua grande carreira". Optou por lançar Martial, que marcou dois golos, porque o francês "precisa de minutos".

O Manchester City chegou ao intervalo a vencer por 4-0, mas o técnico só mexeu na defesa no início da segunda parte. Mais tarde colocou Fred, Martial e Casemiro em campo.



O internacional brasileiro, contratado ao Real Madrid, também não foi titular e ten Hag explica que "não é nada contra o Casemiro, é pelo McTominay". "No dia em que o contratámos [Casemiro], começámos a vencer. Tenho certeza de que ele será importante para a equipa. A curto prazo, ele vai estar dentro da equipa, mas isso terá de acontecer de forma natural", afirma.

O Manchester United perde 6-3 com o Manchester City. Phil Foden e Haaland marcaram três golos cada um. Antony e Martial, por duas vezes, fizeram os golos do United. João Cancelo e Bernardo Silva foram titulares no City; Dalot e Bruno Fernandes jogaram pelos "red devils"; Rúben Dias e Ronaldo não saíram dos bancos.

O Manchester City está no segundo lugar, um ponto atrás do Arsenal, que lidera. O Manchester United está no 6.º lugar, a nove pontos do Arsenal.