Saiba quem vai à Final Four da Liga das Nações e quem desce

Croácia, Espanha, Itália e Países Baixos são os quatro finalistas da Liga das Nações, cuja Final Four ainda não tem local definido.

Os vice-campeões do mundo (13 pontos) superaram um grupo 1 com Dinamarca (12), França (5) e Áustria (4). Os austríacos ficaram no último lugar e desceram à Liga B.

A Espanha (11 pontos) derrotou Portugal (10) na última jornada, por 1-0, em Braga, e garantiu o apuramento. Quem desce é a República Checa (4), que ficou bem atrás da Suíça (9) no grupo 2.

No grupo 3, quem sorriu por último foi a Itália (11 pontos). A Hungria (10) sofreu o mesmo destino que Portugal. A Alemanha ficou em terceiro (7) e a Inglaterra (3), vice-campeã europeia, foi despromovida.

Os Países Baixos (16 pontos) foram os vencedores de grupo mais destacados. Em segundo, no grupo 4, ficou a Bélgica (10), com a Polónia em terceiro (7). Desce à Liga B o País de Gales (1).

Da Liga B, sobem ao principal escalão Bósnia e Herzegovina, Israel, Escócia e Sérvia.

A Final Four será disputada em junho de 2023, em local a definir. Croácia, Espanha, Itália e Países Baixos (que se candidataram a acolher o evento) decidirão quem sucede a França como campeão da Liga das Nações.