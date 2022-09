Cristiano Ronaldo marca primeiro golo da época

Cristiano Ronaldo apontou o seu primeiro golo da temporada 2022/23 frente ao Sheriff Tiraspol, na Liga Europa.

O internacional português, hoje convocado por Fernando Santos, foi titular nas opções de Ten Hag, e marcou o segundo golo dos "red devils" na vitória por 2-0 na Moldávia.

Ronaldo ficou no United este verão, apesar de ter tentado sair do clube. O português chegou muito mais tarde à pré-época, o que lhe custou um lugar na equipa.

Esta é apenas a terceira titularidade de Ronaldo. Antes, tinha jogado de início na derrota frente ao Brentford, por 4-0, e na última semana, em casa, contra a Real Sociedad. No total, é o oitavo jogo realizado.

Cristiano Ronaldo apontou 24 golos na época passada em 38 jogos disputados. Ao longo da carreira, jogou no Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus.

Jadon Sancho tinha aberto o marcador, aos 17 minutos de jogo. Os portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot foram também titulares nos "red devils".

Com este resultado, o United sobe ao segundo lugar do grupo E, com os mesmos três pontos do que o Sheriff. A Real Sociedad lidera o grupo, com seis pontos. Omonia é último, com duas derrotas.

Outros resultados

Feyenoord 6-0 Sturm Graz

Midtjylland 5-1 Lazio

Mónaco 0-1 Ferencvaros

Olympiakos 0-3 Friburgo

Qarabag 3-0 Nantes

Trabzonspor 2-1 Estrela Vermelha

Real Sociedad 2-1 Omonia