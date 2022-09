Agressividade do Sporting "surpreendeu bastante" o treinador do Eintracht Frankfurt

Oliver Glasner, treinador do Eintracht Frankfurt, assume que ficou surpreendido com algumas características da equipa do Sporting quando observou a equipa leonina, antes do jogo da primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Em conferência de imprensa, o técnico dos alemães deixa elogios à equipa de Rúben Amorim e refere até a derrota por 3-0 com o FC Porto.

"Eles sabem posicionar-se muito bem em campo, têm jogadores importantes e surpreendeu-me bastante a agressividade na pressão ofensivo. Contra o FC Porto tiveram 62% de posse de bola apesar de perderem 3-0. É uma estrutura muito boa e adaptada às ideias do treinador", disse.



Glasner destaca a história do Sporting, mas garante que motivação não chega para bater os leões.

"Sporting tem muita tradição e, para mim, cabe-me preparar os jogadores para este grande momento e não noto grande diferença. Temos estado a estudar de forma muito atenta o Sporting para saber como vai jogar, mas o mais importante vai ser o nosso rendimento. Não é só ouvir o hino da Champions, temos de perceber bem como joga o Sporting", explica.

O Eintracht Frankfurt joga a Liga dos Campeões depois de ter conquistado a Liga Europa na época passada, um prémio justo no entendimento do treinador austríaco.

"Estamos muito emocionados, é um prémio justo pela nossa prestação no ano passado. Ganhámos a Liga Europa e estamos neste novo ambiente. Estamos na maior montra do futebol europeu e vamos defrontar grandes equipas, como a do Sporting, que, no ano passado, chegou aos oitavos", atira.