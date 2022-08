Jorge Jesus perde pela primeira vez no campeonato e falha colagem à liderança

O Fenerbahçe, treinado pelo português Jorge Jesus, falhou a oportunidade de se juntar ao grupo de líderes do campeonato turco, esta segunda-feira, ao perder, por 1-0, no terreno do Konyaspor.

A primeira derrota da equipa de Jesus no campeonato, a terceira esta época em todas as competições, foi sentenciada aos 66 minutos, por intermédio de Muhammet Demir.

Antes, as duas equipas tinham ficado reduzidas a dez jogadores: Enner Valencia, do Fenerbahçe, fora expulso ao minuto 22 e Adil Demirbag ao 54.

O Konyaspor sobe ao quarto lugar, com oito pontos, mais um que o Fenerbahçe, que cai para quinto. Com um triunfo, Jorge Jesus ter-se-ia juntado aos líderes, Besiktas e Gaziantep, que somam dez pontos.