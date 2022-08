Árbitro gaulês no Benfica-Dínamo Kiev

A UEFA nomeou o francês Clement Turpin para o Benfica-Dínamo Kiev, que está agendado para terça-feira.

O gaulês é tido como um dos melhores da atualidade, tendo sido escolhido para dirigir a última final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Liverpool.

Turpin já arbitrou vários encontros de equipas portuguesas, desde clubes a seleção.

Este desafio, relativo à 2.ª mão do play-off da Liga dos Campeões, realiza-se às 20h00 de 23 de agosto, terça-feira, no Estádio da Luz.

O Benfica pode encaixar imediatamente 38,48 milhões de euros (ME) pela qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol, caso afaste na terça-feira os ucranianos do Dinamo Kiev, na segunda mão do 'play-off'.

Com sete qualificações nas 10 presenças anteriores nas rondas preliminares, o Benfica procura juntar-se pela segunda época seguida ao campeão nacional FC Porto e ao ‘vice’ Sporting na fase principal da ‘Champions’, volvida uma campanha em que fechou o pódio da I Liga portuguesa e ‘caiu’ nos quartos de final da prova ‘milionária’ face ao Liverpool.