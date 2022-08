Fenerbahçe de Jesus empata, mas segue em frente na Liga Europa

O Fenerbahçe, orientado pelo português Jorge Jesus, empatou na República Checa, em casa do Slovácko, a um golo, mas segue para o "play-off" da Liga Europa.

Depois do triunfo em casa, na primeira mão da terceira pré-eliminatória, por 3-0, apenas uma hecatombe tiraria os turcos da próxima ronda.

Dursun abriu o marcador para a equipa de Jorge Jesus, aos 56 minutes, antes do Slovácko ter empatado, pouco depois, por Sasinka, aos 58.

No Fenerbahçe, os portugueses Bruma e Miguel Crespo foram titulares e foram substituídos ao mesmo tempo, à passagem do minuto 65.

Com esta vitória, Jesus confirma futebol europeu no Fenerbahçe. Ou Liga Europa, ou Liga Conferência, caso perca no "play-off", em que vai defrontar o Áustria de Viena.