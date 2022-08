O Newcastle vai ser obrigado a utilizar a camisola de treino na partida para a Premier League contra o Brighton.

O clube adianta que a organização da Liga considera que as três camisolas do clube para a época 2022/23 (preto e branco, azul-marinho e branco) são todas muito parecidas com a do adversário.

Posto isto, o Newcastle vai utilizar a habitual camisola de treino.

O clube já disse que vai colocar esta camisola especial à venda.