Midtjylland despede treinador a cinco dias da visita ao Benfica

O Midtjylland anunciou a saída do treinador, Bo Henriksen, esta quinta-feira, a cinco dias da visita ao Benfica, a contar para a primeira mão da terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões.

Em declarações reproduzidas no site oficial do Midtjylland, o diretor desportivo, Claus Steinlein, assume que a equipa dinamarquesa, que se rege por estatísticas, não evoluiu como se esperava em 2022.

"Não evoluímos como esperado no nosso 'rating' da Smartodds e a evolução do nosso estilo de jogo não evoluiu de acordo com as nossas expectativas. Considerando isto, e após reflexão cuidada, chegámos à conclusão de que precisamos de um novo treinador", explica.

Bo Henriksen, de 47 anos, estava no Midtjylland desde a temporada passada, em que venceu a Taça da Dinamarca.

A procura de novo treinador começa agora. Até lá, o até agora adjunto Henrik Jensen assumirá o comando da equipa de forma interina. Poderá ser ele no banco na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Champions, frente ao Benfica, na terça-feira, às 20h00, na Luz.

Os dois confrontos entre Benfica e Midtjylland terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.