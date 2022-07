Destino de William Carvalho pode ser a Premier League

O Nottingham Forest está interessado na contratação do internacional português William Carvalho, segundo o jornalista especializado em mercado, Fabrizio Romano.

O médio português entra em último ano de contrato com o Bétis, que está disposto a negociar a sua transferência. Lyon, Fenerbahçe e Besiktas foram alguns clubes já associados a William Carvalho.

Formado no Sporting, William Carvalho rumou ao Bétis em 2018, por 16 milhões de euros, mais quatro milhões em variáveis, por 75% do passe.

O Bétis considera que vender o médio português por um valor entre oito e dez milhões será mais benéfico do que deixá-lo sair, no final da temporada, a custo zero.



A última foi a melhor das quatro épocas de William no Bétis. O 73 vezes internacional português registou quatro golos e cinco assistências em 49 jogos e ajudou o clube de Sevilha a conquistar a Taça do Rei.