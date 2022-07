Adeptos do Fenerbahçe cantam por Vladimir Putin frente ao Dínamo de Kiev

Os adeptos do Fenerbahçe cantaram por Vladimir Putin no jogo com o Dínamo de Kiev desta quarta-feira.

Na receção aos ucranianos, a contar para a segunda mão da segunda pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, foi possível ouvir os adeptos turcos a entoar o nome do presidente da Rússia, numa provocação política alusiva à guerra na Ucrânia.

A 24 de fevereiro, a Rússia invadiu a Ucrânia e espoletou uma guerra que ainda não tem fim à vista. O Dínamo de Kiev não pode jogar em casa e perdeu vários jogadores estrangeiros devido ao conflito provocado pelo governo de Putin, que já vitimou mais de cinco mil civis.

O Fenerbahçe, treinado por Jorge Jesus, perdeu por 2-1 e foi eliminado da Champions e relegado para a Liga Europa. O Dínamo avança para a terceira pré-eliminatória, em que defrontará o Sturm Graz.

Veja o vídeo dos cânticos dos adeptos do Fenerbahçe: