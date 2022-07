Cuiabá de António Oliveira perde e cai para a zona de descida

O Cuiabá, treinado pelo português António Oliveira, caiu para a zona de despromoção do Brasileirão, na madrugada desta terça-feira, depois de perder na visita ao Curitiba, por 1-0.

Um golo de Alef Manga, aos 40 minutos, decidiu o jogo para a equipa da casa. Thonny Anderson foi expulso aos 88 minutos, no entanto, o Cuiabá não conseguiu aproveitar a breve vantagem numérica.

Com este resultado, a equipa de António Oliveira cai para a 17.ª posição, logo abaixo da linha de água, a um ponto do Avaí, primeira equipa a salvo, e com três pontos sobre o Atlético Goianense, 18.º.