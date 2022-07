Vítor Pereira recupera segundo lugar do Brasileirão, Luís Castro perde terceiro jogo seguido

O Corinthians, de Vítor Pereira, venceu em casa o Coritiba, por 3-1, e recuperou o segundo lugar do Brasileirão, ainda que à condição.

Roger Guedes abriu o marcador aos 35 minutos de jogo, depois de uma oferta do central do Coritiba, que entregou a bola ao avançado na área, que rematou a contar.

Coritiba empatou de cabeça à passagem do minuto 52, já na segunda parte, mas o resultado durou pouco tempo. Aos 67, Adson rematou à meia volta, de pé esquerdo, e voltou a colocar o Corinthians em vantagem antes de, aos 85 minutos, Raul Gustavo fechar o marcador.

Destaque ainda para a estreia de Yuri Alberto, avançado emprestado pelo Zenit ao Corinthians.

Com este resultado, o Corinthians sobe ao segundo lugar, com 32 pontos, apenas menos um do que o líder Palmeiras, de Abel Ferreira, que ainda não disputou o seu jogo desta jornada.

O Atlético Mineiro, campeão em título, caiu para quinto nesta ronda, mas recupera o segundo posto a Vítor Pereira em caso de triunfo.

O resultado não foi tão bom para outro português no Brasil. O Botafogo de Luís Castro perdeu o terceiro jogo seguido ao ser derrotado em casa do Santos, por 2-0.

Leo Baptistão, aos 34, e Marcos Leonardo, aos 34, marcaram os golos da partida.

Botafogo está na metade inferior da tabela, no 12.º posto, com 31 pontos, o último lugar de qualificação para a Copa Sul-Americana.