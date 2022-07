Inglaterra dá a volta à Espanha no prolongamento e está nas meias-finais do Europeu

A Inglaterra está nas meias-finais do Europeu feminino de futebol, depois de vencer a Espanha, por 2-1, nos quartos de final, esta quarta-feira.

O primeiro jogo do "mata-mata" começou com superioridade da Espanha, que na primeira parte foi mais perigosa que as anfitriãs. A cinco minutos do intervalo, Ellen White acertou no alvo, na sequência de um livre - golo que a árbitra francesa Stephanie Frappart anulou por fora de jogo.

Na segunda parte, com a entrada de Athenea del Castillo, a "Roja" teve prémio. Aos 54 minutos, Mariona Caldentey conduziu pelo centro e entregou a Aitana Bonmatí, que abriu na direita. Athenea entrou na área, com um túnel a Rachel Daly, e assistiu Esther González, que desequilibrou a guarda-redes com o primeiro toque antes de atirar lá para dentro. Era o primeiro golo sofrido pelas inglesas no Euro 2022.

Cambalhota com dedo de selecionadora

O tempo passava, a Inglaterra tentava combater a superioridade da Espanha, mas não conseguia contornar as centrais Mapi León e Irene Paredes, muito seguras. A reviravolta começou no banco: Sarina Wiegman tirou Ellen White, Beth Mead e Fran Kirby, três estrelas, e apostou na velocidade e criatividade das jovens Chloe Kelly, Ella Toone e Alessia Russo, e a Inglaterra começou a criar cada vez mais perigo.

Ao minuto 82, Wiegman tirou Daly, torturada por Athenea, e fez entrar Alex Greenwood, que nem precisou de trabalhar para conter a jovem do Real Madrid, porque o selecionador espanhol, Jorge Vilda, a mudou de ala. Por outro lado, a defesa do Manchester City deu altura nas áreas.

A partir daí, só deu Inglaterra e as mudanças surtiram efeito: ao minuto 84, Lauren Hemp cruzou da direita e Russo amorteceu para Toone, que apareceu à boca da baliza para empatar e forçar o prolongamento.

Com mais energia e o bónus anímico do empate, a Inglaterra consumou a reviravolta logo ao sexto minuto do prolongamento. Erro da Espanha em zona nevrálgica e a bola sobrou para Georgia Stanway. A nova jogadora do Bayern de Munique avançou pelo corredor central e aproximou-se da grande área, antes de deferir um potente remate cruzado ao ângulo que só parou no fundo da baliza, sem hipótese para Sandra Paños.

A Espanha, que ficou sem a Bola de Ouro, Alexia Putellas, e a goleadora Jenni Hermoso ainda antes do Europeu, mas mantinha grande parte da base do gigante Barcelona, cai precocemente. A Inglaterra continua a sonhar com a conquista do primeiro europeu da sua história.