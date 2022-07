Manchester City empresta guarda-redes Zack Steffen ao Middlesbrough

O Manchester City emprestou o guarda-redes norte-americano Zack Steffen ao Middlesbrough, da segunda divisão inglesa.

O internacional de 27 anos era o número dois de Ederson, titular indiscutível nas opções de Pep Guardiola.

Depois de duas épocas com 21 jogos realizados no Manchester City, vai agora ganhar minutos no Championship. Steffen já tinha sido cedido uma vez, na primeira época de ligação aos "citizens", ao Fortuna Dusseldorf, em 2019/20.

Steffen perdeu espaço no plantel após a contratação do alemão Stefan Ortega, que era titular do Hertha de Berlim e chega para alternar com Ederson.