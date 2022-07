Áustria junta-se aos quartos de final do Europeu feminino

A Áustria venceu a Noruega no último jogo da fase de grupos, por 1-0, e qualificou-se para os quartos de final do Europeu de futebol feminino.

Num "mata-mata" em que o vencedor seguiria em frente, as austríacas foram mais fortes. O golo de Billa, aos 37 minutos de jogo, garante a qualificação.

A seleção inglesa, que já tinha confirmado o primeiro lugar do grupo, goleou a Irlanda do Norte por 5-0 e fechou o grupo com um pleno de vitórias.

A Áustria qualifica-se no segundo lugar, com seis pontos. A Noruega fica fora da prova, assim como a Irlanda do Norte, que entrou em campo hoje já sem hipótese de seguir na prova.