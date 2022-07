Ex-Porto Carlos Eduardo reforça o Botafogo de Luís Castro

O Botafogo anunciou a contratação do médio Carlos Eduardo, proveniente do Al-Ahli, da Arábia Saudita.

O médio de 32 anos é reforço para Luís Castro, com quem trabalhou na equipa B do FC Porto, em 2013/14. Carlos Eduardo assina contrato de uma época e meia, até ao fim de 2024.

Com passagens pelo Ituano, Fluminense e Grémio Barueri, Carlos Eduado regressa ao Brasil 12 anos depois.

O médio destacou-se no Estoril Praia, onde jogou entre 2010 e 2013, antes de se mudar para o FC Porto, clube que representou durante uma época.

Seguiu-se o Nice, antes de uma longa passagem pelo futebol do Médio Oriente. Jogou no Al-Hilal durante cinco épocas, no Al-Ahli dos Emirados Árabes Unidos e no Al-Ahli Jedá da Arábia Saudita.

O Botafogo está no 10.º lugar do Brasileirão, com 21 pontos somados.