Europeu feminino. Inglaterra é a primeira seleção qualificada para os quartos de final

A seleção inglesa goleou a Noruega, por 8-0, e é a primeira qualificada para os quartos de final da prova.

As anfitriãs decidiram o jogo na primeira parte em Brighton, no Estádio Amex. Georgia Stanway abriu o marcador aos 12 minutos de jogo, de penálti, e o resultado escalou rapidamente.

Aos 15 minutos, Lauren Hemp fez o segundo golo, antes de Ellen White marcar, aos 29 minutos da partida. Seguiu-se um "bis" de Beth Mead, aos 34 e 38 minutos, antes de White bisar, aos 41.

Ao intervalo, a seleção inglesa vencia por 6-0 e tirou o pé o acelerador no segundo tempo. Saída do banco, Alessia Russo fez o sétimo para a Inglaterra, sem resposta por parte da Noruega, que é a 11.ª do "ranking" mundial.

Antes do final, ainda houve tempo para o "hat-trick" de Mead, aos 81 minutos de jogo.

Com este resultado, a Inglaterra soma seis pontos em dois jogos disputados esta época e qualifica-se para os quartos de final, uma vez que Noruega e Áustria, empatadas com três pontos, defrontam-se na última ronda.

A Irlanda do Norte, que mede forças com a Inglaterra na última jornada, ainda não pontuou.