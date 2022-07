Inglaterra vence na abertura do Europeu de futebol feminino com recorde de assistência

A seleção inglesa venceu a Áustria no jogo inaugural do Campeonato da Europa de futebol feminino, por 1-0.

O único golo da partida foi apontado bem cedo no jogo, aos 16 minutos, por Mead.

A avançada do Arsenal picou a bola por cima da guarda-redes, uma defesa austríaca ainda tirou a bola, mas já tinha ultrapassado a linha de golo. O videoárbitro confirmou o golo da seleção inglesa.

O resultado manteve-se até final e agradou aos 68,871 adeptos que preencheram as bancadas de Old Trafford, um recorde de assistência em jogos do Campeonato da Europa de futebol feminino.