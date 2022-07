Luís Campos foi determinante para Galtier aceitar o PSG

Luís Campos foi citado por Christophe Galtier, logo nas suas primeiras declarações como novo treinador do PSG, como um elemento "determinante" para aceitar o convite do clube.

O dirigente português, que assumiu o cargo de conselheiro do PSG, trabalhou com Galtier no Lille e foram campeões franceses em 2021. "O Luís Campos apresentou-me este projeto e a sua presença foi determinante", começou por dizer.

A referência despertou a curiosidade dos jornalistas presentes na conferência de imprensa e Galtier explicou que tem uma relação de confianta total com Luís Campos, confirmando que ele é o responsável pelas contratações do clube.

"O Luís trata das contratações, mas todos os jogadores que entram têm a minha concordância. Eu tenho total confiança na sua capacidade para encontrar os jogadores que vão encaixar bem no que prentendo", esclareceu.

O treinador acrescentou, ainda, que antes de tomar uma decisão, seja ela qual for, não o fará sem consultar o dirigente português. Afirmou-o de uma forma inequívoca. "Trabalhámos três anos consecutivos no Lille e ele sabe o que eu espero da equipa", continuou.

Galtier sucede a Mauricio Pochettino e manifesta confiança naquilo que pode fazer no PSG. "Sinto-me preparado para este desafio, aceitei desafio porque sei que sou capaz, mas sei que será muito difícil", afirmou.

O francês, de 55 anos, troca Nice pelo Parque dos Princípes, depois de ter desenvolvido trabalhos de longa duração em Lille e em Saint-Étienne.