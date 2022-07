Roma anuncia contratação de Svilar

A Roma oficializou a contratação do guarda-redes Mile Svilar, que terminou contrato com o Benfica.

O guardião sérvio assinou um contrato de longa duração com a equipa de José Mourinho, até 2027.

"Estou emocionado por estar aqui e mal posso esperar para começar. Quando soube do interesse da Roma, fiquei empolgado. Poder trabalhar com um treinador como José Mourinho é incrível e estou pronto para fazer tudo para ajudar a equipa", disse, aos meios do clube.

Svilar chegou à Luz em 2017 e somou 23 partidas pela equipa principal das águias.