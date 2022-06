Pedrinho volta ao Brasil para reforçar o campeão

Pedrinho, antigo avançado do Benfica, já está no Brasil para reforçar o Atlético Mineiro, confirmou o presidente do clube que se sagrou campeão na temporada passada.

"A possibilidade é muito grande. Não podemos falar ainda, porque não estamos com contratos assinados e são ainda precisos os exames médicos. Tenho fé que vai dar certo", afirma Sérgio Coelho.

O extremo de 24 anos não conseguiu afirmar-se no Benfica, na temporada 2020/21, com um golo e três assistências em 31 jogos disputados.

O brasileiro foi contratado ao Corinthians por 18 milhões de euros e vendido ao Shakhtar Donetsk pelo mesmo valor. Devido à invasão russa, Pedrinho vai ser cedido ao campeão brasileiro.