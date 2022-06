Inter de Milão quer Lukaku e Dybala, confirma Mkhitaryan e Onana

Giuseppe Marotta, diretor-executivo do Inter de Milão, confirma que o clube italiano está a tentar contratar Romelu Lukaku e Paulo Dybala, para além de anunciar as contratações de Onana e Mkhitaryan.

Lukaku está disposto a regressar ao Inter, um ano depois de ter deixado o clube para regressar ao Chelsea, que pagou 100 milhões de euros pelo belga.

Com apenas 15 golos marcados em 44 jogos e uma época muito inferior ao esperado, o Chelsea está disposto a vender, mas quer recuperar algum do investimento feito no avançado. Em duas épocas no Inter, Lukaku marcou 64 golos em 95 jogos.

"Estamos a tentar contratar o Lukaku e o Dybala, mas depende da nossa situação financeira", disse o dirigente. Dybala, de 28 anos, terminou contrato com a Juventus e é um jogador livre.

O dirigente confirmou ainda que os negócios de André Onana, guarda-redes que saiu do Ajax em fim de contrato, e Henrikh Mkhitaryan, que não renovou contrato com a Roma.

O Inter falhou o objetivo do bicampeonato e perdeu-o para o rival AC Milan, que terminou a Serie A com mais dois pontos do que os vizinhos.