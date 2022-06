Procuradoria pede um ano e oito meses de pena suspensa para Blatter e Platini

O tribunal penal federal de Bellinzona deverá proferir a sentença em 8 de julho, no culminar de um processo em que os antigos dirigentes poderiam ser, teoricamente, e perante um quadro de fraude simples, sentenciados até cinco anos de prisão.

Atualmente com 85 anos, Blatter está internado num(...)

A procuradoria procurou anular a tese da existência de um contrato verbal entre Michel Platini e Joseph Blatter, de uma consultadoria do primeiro, que levou o antigo presidente da FIFA a entregar ao francês dois milhões de francos suíços (1,8 milhões de euros).

Existe um acordo escrito, de agosto de 1999, que prevê a entrega de 300.000 francos suíços (287.000 euros) a Platini, mas os antigos dirigentes alegam que concordaram em mais 700.000 (669.000 euros) quando as finanças da FIFA o permitissem.

Platini, que viria a ser eleito presidente da UEFA em 2007, apresentou uma fatura no início de 2011, assinada por Joseph Blatter, no valor de 1,8 milhões de euros.

Nas conclusões, o procurador Hildbrand deixou claro que mesmo que a FIFA tivesse transferido um milhão de francos suíços para Platini em 1999, o argumento de falta de liquidez do organismo não poderia ser válido, quando as finanças da FIFA tinham mais de 21 milhões (20 milhões de euros) em 1999 e que as reservas chegaram aos 327 milhões (313 milhões de euros) em 2001.

O julgamento, que teve início na última quarta-feira, irá prosseguir até 22 de junho, em que ainda serão apresentados argumentos da parte da defesa.