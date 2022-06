O Chelsea comunicou, esta segunda-feira, a renovação de Billy Gilmour.

O médio internacional escocês, de 21 anos (completados no domingo), vai ficar em Stamford Bridge, pelo menos, por mais dois anos, até 2024. A opção de extensão do vínculo estava estipulada no contrato.

Gilmour esteve emprestado ao Norwich City. Ao serviço dos canários, que desceram de divisão, Gilmour fez duas assistências em 28 jogos.