António Nobre nomeado para o Luxemburgo-Turquia

António Nobre, árbitro português, está nomeado para o jogo entre Luxemburgo e Turquia, da Liga das Nações.

O árbitro da AF de Leiria foi escolhido pela UEFA para apitar o encontro agendado para sábado, no Luxemburgo.

O português de 44 anos será auxiliado por Paulo Soares e Pedro Ribeiro. Hélder Malheiro é o quarto árbitro, Luís Godinho vai ser o VAR e Hugo Miguel o AVAR.

O duelo, da terceira jornada, coloca frente a frente as únicas equipas sem derrotas do Grupo 1 da série C da Liga das Nações.