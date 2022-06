Guarda-redes internacional inglês é reforço do Tottenham

O Tottenham anunciou a contratação do guarda-redes internacional inglês Fraser Forster, que assinou contrato de duas épocas, até 2024.

O guardião de 34 anos terminou contrato com o Southampton e vai ser o suplente de Hugo Lloris nos "Spurs".

Forster, com mais de 100 jogos na Premier League, conta com passagens pelo Celtic, Southampton, Norwich e Bristol Rovers.

O guarda-redes estreou-se pela seleção inglesa em novembro de 2013. Esteve no Mundial 2014 e no Euro 2016. No total, fez seis jogos pela seleção inglesa.