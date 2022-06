Neymar ultrapassa Ronaldo, "o fenómeno", com golo ao Japão

Foi de penálti que Neymar resolveu o jogo com o Japão, a favor do Brasil, e com esse golo ultrapassou marca de Ronaldo, "o fenómeno", a nível de golos.

Neymar fez o golo 415 da carreira, em 674 jogos. Ronaldo despediu-se dos relvados com 414 golos, em 616 jogos.

Depois de ter goleado a Coreia do Sul, de Paulo Bento, por 1-5, a seleção brasileira defrontou o Japão, esta segunda-feira, em Tóquio, e voltou a ganhar, mas pela margem mínima, com o golo de Neymar a fazer toda a diferença.