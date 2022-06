Jorge Jesus: "Podia escolher vários clubes, mas escolhi o Fenerbahçe"

Jorge Jesus escolheu o Fenerbahçe pela vontade do "presidente e dos adeptos" em contratar o técnico português.

Nas primeiras declarações depois de ter assinado um contrato de uma temporada com o emblema turco, Jorge Jesus explicou o que o cativou no clube.

"Os adeptos foram um motivo. As minhas redes sociais foram invadidas todos os dias pelos adeptos. Também pelo presidente, sempre que veio a Portugal mostrou que me queria muito, isso tocou-me o coração. Tinha vários clubes que podia escolher, mas escolhi o Fenerbahce. Senti que os adeptos e o presidente me queriam muito", disse, citado pelo clube.

Jesus diz que tem "treinado sempre grandes clubes do mundo, agora é a vez do Fenerbahçe".

Objetivo? Títulos

O Fenerbahçe não vence qualquer troféu desde 2014, quando foi campeão turco. O objetivo de Jesus é mudar o rumo do clube.

"Este é o meu novo desafio. Penso que tenho que ter a noção que o Fenerbahce não é só um grande clube, mas é uma religião, uma nação. Os adeptos estão desejosos de títulos e é com essa intenção que viemos", atira.

Jesus acredita que o clube tem "tem condições de topo mundial". "Agora temos de começar a ganhar troféus para que as condições que o clube tem sejam compensadas em campo. Temos de passar para a realidade, para o jogo e para o treino, para o Fenerbahce ganhar o que todos os adeptos querem", termina.

Na Turquia, Jesus terá a sua terceira experiência fora de Portugal, depois do Al Hilal, da Arábia Saudita, e do Flamengo, do Brasil. Esta época, o Fenerbahçe começou por ser orientado por Vítor Pereira, agora no Cortinhians, e terminou com o turco Ismail Kartal no banco.

O clube terminou a época na segunda posição do campeonato e vai disputar as eliminatórias de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.