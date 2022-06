Atenção, Portugal. Coreia do Sul goleada em particular pelo Brasil

A Coreia do Sul, orientada por Paulo Bento, foi goleada pelo Brasil por 5-1, num jogo particular disputado em Seul.

O adversário de Portugal já perdia ao intervalo. Richarlison abriu o marcador aos 7 minutos de jogo, antes de Hwang Ui-Jo ter igualado para os coreanos.

Neymar, de grande penalidade, colocou a seleção de Tite na frente do marcador, aos 42 minutos. Da mesma maneira, de penálti, Neymar bisou aos 57 minutos de jogo.

O resultado escalou para goleada já bem perto do fim. Coutinho fez o 4-1, aos 80 minutos de jogo, antes de Gabriel Jesus fechar o resultado final, aos 93 minutos de jogo.

A Coreia do Sul está no grupo H do Mundial 2022, onde vai disputar Portugal. O jogo frente à seleção lusa é o último da fase de grupos, no dia 2 de dezembro. Gana e Uruguai são os outros adversários.