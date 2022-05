Lewandowski: "A minha história no Bayern de Munique chegou ao fim"

Robert Lewandowski confirma que quer sair do Bayern de Munique. Apesar de mais uma temporada de contrato com os bávaros, o avançado polaco espera que o clube o transfira este verão.

Em conferência de imprensa ao serviço da seleção da Polónia, Lewandowski pede ao clube que não o detenha "só porque pode".

"Uma coisa é certa: a minha história no Bayern chegou ao fim. Não consigo imaginar uma continuidade saudável. A transferência é o melhor para todos, espero que o clube não me detenha só porque pode", disse.

Herbert Hainer, presidente do Bayern de Munique, garantiu há dias que Robert Lewandowski não vai sair do clube no verão.

"Robert Lewandowski tem contrato até 30 de junho de 2023 e jogará connosco até lá. Quando assinas um contrato, e eu tenho feito isso toda a minha carreira, ambas as partes sabem o que está nele. Não podemos falar em forçar alguém a cumprir o seu contrato", disse, ao canal "Sport1".

No Bayern Munique desde 2014, Lewandowski marcou uns impressionantes 50 golos em 46 jogos só nesta época, em todas as competições (mais seis ao serviço da Polónia). O goleador polaco venceu a Liga dos Campeões de 2020 e oito títulos da Bundesliga com o colosso bávaro, depois de ter conquistado dois campeonatos pelo Borussia Dortmund.