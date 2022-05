O guarda-redes croata Ivan Grbic está de volta ao Atlético de Madrid, após uma época de empréstimo ao Lille. O clube francês informa que não vai acionar a opção de compra prevista no contrato de cedência e o jogador está de volta a Espanha.

Sem espaço no Atlético, onde na primeira temporada fez apenas um jogo, Grbic começou esta época como titular do Lille, mas após 29 jogos cedeu o lugar ao brasileiro Léo Jardim (ex-Rio Ave e Boavista), que fez a reta final do campeonato.

Contratado ao Lokomotiva, por 3,5 milhões de euros, em 2020, Ivan Grbic, de 26 anos, duas vezes internacional pela Croácia, volta ao Atlético, mas com com futuro por definir.

O Lille anunciou, ainda, a saída do lateral direito Jérémy Pied. O defesa, de 33 anos, estava há quatro temporadas no clube. Esta épocas fez apenas dois jogos.