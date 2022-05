Mundial do Qatar sem árbitros portugueses

O mundial do Qatar não vai ter qualquer árbitro português a exercer funções, mas faz história ao ter três árbitras.

A FIFA divulgou esta quinta-feira a lista de 129 oficiais da arbitragem nomeados para o Mundial de 2022. Nos selecionados não está nenhum nome português.

No último verão, Artur Soares Dias tinha representado a arbitragem nacional no Euro 2020, mas fica de fora deste torneio.

Pela primeira vez num torneio internacional masculino três mulheres serão árbitras principais. A francesa Stephanie Frappart é uma das nomeadas. Recentemente, tornou-se na primeira mulher a arbitrar um jogo da Liga dos Campeões.

Além dela, também a ruandesa Salima Mukasanga e a japonesa Yoshimi Yamashita também integram a lista de 36 árbitros principais que estarão no Qatar.

Nas 69 árbitras assistentes constam mais três árbitras: Neuza Back, do Brasil, Karen Díaz Medina, do México, e Kathryn Nesbitt, dos Estados Unidos da América.

Árbitro polémico da CAN estará no mundial

Na mais de centena de oficiais escolhidos para o Mundial, salta à vista o nome do zambiano Janny Sikazwe. O árbitro africano ficou conhecido depois de apitar para o final do encontro ao minuto 85 na Taça das Nações Africanas, tendo retomado, depois, o encontro para o acabar, novamente, antes do tempo.

O jogo entre o Mali e a Tunisia acabaria envolto em muita polémica, que mesmo assim não impedem o árbitro de marcar presença no Mundial. Será o segundo de Sikazwe, depois de ter arbitrado dois encontros no Mundial da Rússia.