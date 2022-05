Tottenham vence Burnley e ganha terreno na luta pela Liga dos Campeões

O Tottenham recebeu e venceu o Burnley, por 1-0, e subiu à condição ao quarto lugar da Premier League, a última vaga de qualificação para a Liga dos Campeões.

O único golo da partida foi apontado aos 45+8 minutos, nos descontos da primeira parte, de grande penalidade, por Harry Kane, o capitão de equipa.

Com este resultado, o Tottenham sobe ao quarto lugar, com 68 pontos, mais dois do que o Arsenal, que joga na segunda-feira em casa do Newcastle. Em caso de triunfo, os "gunners" voltam ao quarto posto, com apenas uma jornada por disputar.

O jogo por ainda ter implicações na descida. O Burnley mantém os 34 pontos e pode ser ultrapassado pelo Leeds, que ocupa a primeira vaga de descida. Watford e Norwich já estão despromovidos.