Liverpool volta a bater Chelsea nos penaltis e vence FA Cup

O Liverpool venceu este sábado a FA Cup, em Wembley, batendo o Chelsea na decisão por grandes penalidades, depois de um nulo no marcador ao fim de 120 minutos, num jogo que ficou marcado por uma lesão muscular de Mohammed Salah durante o tempo regulamentar.

Nos penaltis, Mané falhou para os "reds" e Azpilicueta para os "blues" e, na morte súbita e à 7.ª ronda, Tsimikas entregou a Taça de Inglaterra ao Liverpool depois de Mason Mount permitir a defesa de Mendy.

Esta é a 8.ª FA Cup conquistada pelo clube treinado por Jurgen Klopp, que continua com esperanças de conquistar tudo esta temporada, depois de ter vencido também o Chelsea na final da Taça da Liga Inglesa, igualmente na decisão por grandes penalidades.

No domingo, o Man. City defronta o West Ham e, se vencer, acabará com as esperanças dos reds, ao aumentar a vantagem para seis pontos quando falta ao Liverpool disputar dois jogos. Dentro de duas semanas, o clube tem ainda a final da Liga dos Campeões frente ao Real Madrid, em Paris.