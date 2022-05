Golos nos descontos colocam Leipzig na Champions e dão manutenção ao Estugarda

Com o título de campeão já entregue ao Bayern de Munique e a despromoção já conhecida de Arminia Biefield e Furth, a última jornada de Bundesliga que decorreu este sábado tinha como grande atração saber quem ficaria com a última vaga que dá acesso à Liga dos Campeões do próximo ano e quem terá de ir a um play-off para se manter na principal divisão de futebol alemão.

À entrada para a última ronda, RB Leipzig partia em vantagem para garantir um lugar na liga milionária, mas era seguido de perto pelas duas sensações da Bundesliga deste ano, o Union Berlin e o Friburgo.

Com André Silva a titular, o Leipzig entrou a perder em casa do já despromovido Arminia Biefield e teve de sofrer até aos últimos instantes da partida para conseguir o 4.º lugar, com um golo do húngaro Willi Orban aos 93 minutos.

Nessa altura, o beneficiado era o Union Berlin que venceu o Bochum por 3-2 em casa, enquanto o Friburgo deu tudo para chegar à vitória e acabou a perder o jogo frente ao Bayer Leverkusen, o terceiro da liga, por 2-1, e a cair para o 6.º lugar no campeonato