Scolari estreia-se pelo Athletico Paranaense com vitória

Luiz Felipe Scolari estreou-se com uma vitória no comando técnico do Athletico Paranaense, na madrugada desta quarta-feira.

A equipa do antigo selecionador nacional goleou o Tocantinópolis, da quarta divisão, por 4-0, na segunda mão da terceira ronda da Taça do Brasil e seguiu para os oitavos de final, com resultado agregado de 9-2.

Esta madrugada, entram em campo, na Copa, o Palmeiras, de Abel Ferreira, o Flamengo, de Paulo Sousa, e o Corinthians, de Vítor Pereira, diante de Juazeirense, Altos e Portuguesa RJ, respetivamente.