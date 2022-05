Cristiano Ronaldo nomeado para melhor jogador de abril da Premier League

Cristiano Ronaldo está nomeado para o prémio de melhor jogador de abril da Premier League.

O avançado português do Manchester United compete com Nathan Collins, do Burnley, Kevin De Bruyne e Gabriel Jesus, do Manchester City, Bruno Guimarães, do Newcastle, Son Heung-min, do Tottenham, Thiago, do Liverpool, e Leandro Trossard, do Brighton & Hove Albion.

Cristiano Ronaldo marcou cinco golos nos quatro jogos que disputou em abril (falhou dois): um "hat-trick" ao Norwich e um golo ao Arsenal e outro ao Chelsea. Só ficou em branco frente ao Everton.

O internacional português pode somar o segundo troféu de melhor jogador do mês da Liga inglesa esta época. O primeiro foi pelo mês setembro, logo o primeiro após o regresso ao Manchester United.

Para o prémio de melhor treinador do mês, estão nomeados o catalão Pep Guardiola, do City, o alemão Jurgen Klopp, do Liverpool, o inglês Mike Jackson, do Burnley, e o dinamarquês Thomas Frank, do Brentford.

[notícia atualizada às 13h27]