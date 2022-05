Diogo Dalot. Jogar com Cristiano Ronaldo "ajudou muito a minha carreira"

"É muito amigável. Todos gostam de estar com ele. É muito benéfico ter alguém como ele no balneário", confessa.

O defesa, de 23 anos, não vê no avançado de 37 um problema para a equipa: "Os números estão lá, as estatísticas também, obviamente estamos muito contentes de tê-lo por cá."

"Tenho a certeza de que não falo só por mim, mas ele foi o mais positivo desta época. Treinar com alguém com a cultura de trabalho, profissionalismo e mentalidade dele ajudou muito a minha carreira", diz Dalot, sobre o número sete dos "red devils".

Com a época quase a terminar, o lateral português elogiou, em conversa com a "Sky Sports", o compatriota.

Diogo Dalot, jogador do Manchester United, está convencido de que jogar com Cristiano Ronaldo "ajudou muito" a sua carreira.

Expectativas para Erik ten Hag, próximo treinador do United



Diogo Dalot também abordou o futuro do Manchester United, que vai passar por Erik ten Hag, atual treinador do Ajax, que já tem acordo até 2025, com mais um ano de opção.

"O que ele fez com o Ajax é impressionante. Tem um futebol atrativo, todos os fãs do United querem ter um treinador como ele e nós, jogadores, também", reconhece.

O neerlandês Erik ten Hag está há cinco anos no Ajax, com que conquistou duas Ligas, duas Taças e uma Supertaça dos Países Baixos. Vai substituir Ralf Rangnick no comando da equipa de Ronaldo, Dalot e Bruno Fernandes.

Oficializado no dia 21 de abril, Dalot olha para este anúncio, em plena época, como "bom", uma vez que permite aos jogadores "saber quem é o treinador e saber o que esperar", quando regressarem de férias.